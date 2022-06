Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 16) o va intalni pe Karolina Muchova (locul 82 WTA), din Cehia, in primul tur al turneului de la Wimbledon, conform tragerii la sorti de vineri. Simona, castigatoarea trofeului la Wimbledon in 2019, ocupa pozitia a 16-a pe lista capilor de serie la editia din acest an a competitiei londoneze. Adversarele celorlalte romance: Gabriela Ruse, locul 55 WTA – Coco Gauff (SUA, 12 WTA si favorita 11). Sorana Cirstea, locul 32 WTA si cap de serie 26 – Aleksandra Krunic (Serbia, 108 WTA). Irina Bara, locul 121 WTA – Chloe Paquet (Franta, 101 WTA) Ana Bogdan,…