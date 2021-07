Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 45 WTA) a reușit sa bifeze o victorie foarte importanta, joi, in turul al 2-lea al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Romanca a intalnit-o pe belarusa Victoria Azarenka (31 de ani, 14 WTA), in fața careia s-a impus in trei seturi, cu scorul de 7-6(5), 3-6, 6-4.…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, locul 338 WTA, va fi adversara Soranei Cirstea in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Raducanu a invins-o in turul doi pe sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, scor 6-2, 6-4. Sorana Cirstea, locul 45…

- Vineri, 25 iunie, a avut loc, la Londra, tragerea la sorti pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon.Romania are cinci reprezentante pe tabloul feminin al Grand Slam-ului de la All England Club, Sorana Cirstea, Patricia Tig, Irina Begu, Ana Bogdan si Mihaela Buzarnescu. Simona Halep, cel…