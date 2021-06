Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu (33 ani, 193 WTA) a acces pe tabloul principal de simplu la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, vineri, 25 iunie, in doua seturi, scor 7-5, 6-1, pe Kristie Ahn (SUA), in ultima runda a calificarilor. Gratie acestui succes,…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit sa acceada, vineri, pe tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de la Wimbledon. Romanca a invins-o pe Kristie Ahn (SUA) cu 7-5, 6-1, vineri, in ultima runda a calificarilor. Este singura sportiva a noastyra din calificari care a reușit sa…

- ​Zhang Zhizhen a devenit primul sportiv chinez din Era Open care va evolua pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut de argentinianul Francisco Cerundolo în ultimul tur al calificarilor de la All England Club, informeaza Reuters.Zhizhen s-a impus cu 6-0, 6-3,…

- Zhang Zhizhen a devenit primul tenisman chinez din era Open care va evolua pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-0, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (6), pe argentinianul Francisco Cerundolo, joi in ultimul tur al calificarilor de la All England Club, informeaza Reuters.…

- Zhang Zhizhen a devenit primul tenisman chinez din era Open care va evolua pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-0, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (6), pe argentinianul Francisco Cerundolo, joi in ultimul tur al calificarilor de la All England Club, informeaza…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu (33 ani, 193 WTA) a acces in turul al doilea al calificarilor pentru tabloul principal de simplu la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, in doua seturi simetrice, scor 6-3, 6-3, pe norvegianca Ulrikke Eikeri (28 de ani,…

- ​A jucat ultima data la Doha, pe 9 martie, iar de atunci problemele medicale l-au împiedicat sa mai evolueze. Stanislas Wawrinka a declarat forfait de la Wimbledon, turneu de Grand Slam care va avea loc în perioada 29 iunie - 11 iulie. Locul 24 în ierarhia ATP, Stan nu este…

- De acum e oficial: Roland Garros-ul din acest an va începe cu o saptamâna de întârziere din cauza crizei sanitare. La scurt timp dupa acest anunț, au sosit vești de la oficialii celui de-al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon. Astfel, turneul major de la Londra îsi…