Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Simona Halep si Kurumi Nara locul 101 WTA din primul tur al turneului de la Wimbledon va fi al treilea de pe terenul central, in jurul orei 19.00, dupa un meci de simplu feminin si unul de simplu masculin Garbine Muguruza Naomi Broady si Rafael Nadal Dudi Sela . Potrivit RomaniaTV.net,…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, marti, in primul tur la Wimbledon, in compania japonezei Kurumi Nara. Si Monica Niculescu si Ana Bogdan vor juca, marti, in primul tur la Wimbledon.

- WIMBLEDON 2018. Meciul dintre Simona Halep si Kurumi Nara (locul 101 WTA) va fi al treilea de pe terenul central, in jurul orei 19.00, dupa un meci de simplu feminin si unul de simplu masculin (Garbine Muguruza-Naomi Broady si Rafael Nadal-Dudi Sela). De la ora 13.30, Ana Bogdan, locul 63…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, marti, in primul tur la Wimbledon, in compania japonezei Kurumi Nara. Si Monica Niculescu si Ana Bogdan vor juca, marti, in primul tur la Wimbledon.

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, marti, in primul tur la Wimbledon, in compania japonezei Kurumi Nara. Si Monica Niculescu si Ana Bogdan vor juca, marti, in primul tur la Wimbledon, informeaza news.ro.Meciul dintre Halep si Nara (locul 101 WTA) va fi al treilea de pe terenul central,…

- Tenismena romana Simona Halep a anuntat, miercuri, printr-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, ca nu va participa la turneul de la Eastbourne, concurs pregatitor pentru Wimbledon, deși fusese inclus initial in programul sau dupa victoria de la Roland Garros. Simona Halep le-a transmis fanilor…

- SIMONA HALEP ANDREA PETKOVIC LIVE STREAM ONLINE VIDEO EUROSPORT ROLAND GARROS 2017. Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) joaca, sambata, in turul III la Roland Garros 2018 contra nemțoaicei Andrea Petkovic (30 de ani, locul 107). Meciul va incepe in jurul orei 17:30, LIVE STREAM ONLLINE VIDEO EUROSPORT.…

- SIMONA HALEP ANDREA PETKOVIC LIVE STREAM ONLINE VIDEO EUROSPORT ROLAND GARROS 2017. Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) joaca, sambata, in turul III la Roland Garros 2018 contra nemțoaicei Andrea Petkovic (30 de ani, locul 107). Meciul va incepe in jurul orei 17:30, LIVE STREAM ONLLINE VIDEO EUROSPORT.…