- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a castigat duminica finala masculina a Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, in trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul Kevin Anderson.

- Novak Djokovic (31 de ani, 21 ATP) și Kevin Anderson (32 de ani, 8 ATP) se dueleaza azi, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport 2. LIVE de la 16:00 » Novak Djokovic - Kevin Anderson Revenit dupa accidentarea…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a calificat sambata in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8, de numarul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal. Partida s-a intins pe parcursul a doua zile, fiind intrerupta vineri…

- Semifinala masculina de la Wimbledon dintre sud-africanul Kevin Anderson, 8 ATP, și americanul John Isner, 10 ATP, a durat peste șase ore și s-a incheiat cu victoria americanului, la scorul de 26-24 in decisiv.

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson s-a calificat, vineri, in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa un meci-maraton cu americanul John Isner, pe care l-a castigat dupa sase ore si 36 de minute, cu 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24. Cei doi au disputat al doilea…

- Novak Djokovic e nevoit sa aștepte de cateva ore (peste 6) pentru a putea disputa partida din semifinale de la Wimbledon cu Rafael Nadal. Sarbul și spaniolul sunt obligați sa aștepte sa se termine cealalta semifinala dintre Kevin Anderson, 8 ATP, și John Isner, 10 ATP, care dureaza de mai bine de șase…

- Rafael Nadal (1 ATP) și Novak Djokovic (21 ATP) se dueleaza astazi, in jurul orei 17:00, in cea de-a doua semifinala masculina de la Wimbledon. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Cealalta semifinala ii va pune fața in fața pe Kevin Anderson, 8…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fost lider mondial, s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa o victorie in patru seturi cu japonezul Kei Nishikori, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Djokovic, acum locul 21 mondial, nu mai atinsese o semifinala de Mare Slem din septembrie…