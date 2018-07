Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul doi mondial, a obtinut a 175-a victorie pe iarba din cariera sa, in fata germanului Jan-Lennard Struff (6-3, 7-5, 6-2), doborand astfel recordul fostului campion american Jimmy Connors, vineri, in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon,…

- Roger Federer, principalul favorit de la Wimbledon, s-a calificat fara emoții in turul trei al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Elvețianul a fost in mare forma astazi și l-a invins in minimum de seturi pe slovacul Lukas Lacko (73 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-1, dupa o ora și 32 de minute de joc. Federer…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, in runda a treia a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului Buzarnescu (30 ani, 28 WTA), cap de serie...

- Serena Williams (181 WTA), favorita 25 la Wimbledon, s-a calificat fara mari emoții in turul secund al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Americanca a invins-o in primul tur pe olandeza Arantxa Rus (105 WTA), scor 7-5, 6-3, dupa o ora și 30 de minute de joc. Vezi aici o galerie foto cu Serena…

- Tenismanul croat Borna Coric, nr 34 ATP, a produs marea surpriza in finala turneului pe iarba de la Halle (Germania), dotat cu premii de 1.983.595 euro, dupa ce l-a invins in finala duminica pe Roger Federer cu 7-6 (6), 3-6, 6-2. Foto: (c) SASCHA STEINBACH/EPA Elvetianul a fost invins in prima confruntare…

- Roger Federer, in varsta de 36 ani, va reveni luni pe prima pozitie a clasamentului ATP, detronandu-l pe spaniolul Rafael Nadal, care a castigat recent, pentru a 11-a oara in cariera, turneul de Mare Slem de la Roland Garros. La turneul pe iarba de la Stuttgart, campionul din Tara Cantoanelor…

- Elvetianul l-a invins in trei seturi, scor 6-7, 6-2, 7-6 pe australianul Nick Kirgyos, si are acum 8.820 de puncte ATP, cu 50 mai multe decat Rafael Nadal, pe care l-a intrecut in fruntea ierarhiei. La 36 de ani si 314 zile, Roger Federer isi imbunatateste astfel propriul record de a fi cel mai batran…

- Roger Federer il infrunta pe Ion Țiriac. De ce refuza elvețianul sa joace pe zgura Criticat puternic de Tiriac pentru ca a ales sa sara peste intreg sezonul de zgura, Federer spune ca nu mai este la varsta la care sa poata evolua la toate turneele. “Nu mai am 25 de ani, asa ca trebuie sa-mi pastrez…