Wilmer Valderrama și logodnica lui Amanda Pacheco vor deveni părinți Actorul Wilmer Valderrama (40 de ani), cunoscut datorita rolului jucat in serialul That ’70s Show, și logodnica lui, modelul Amanda Pacheco (28 de ani), vor deveni parinți pentru prima data. Cuplul a facut anunțul in mediul online. Luni, 21 decembrie, actorul a publicat doua fotografii in care apare alaturi de Amanda. In descrierea lor a scris: „Suntem doar noi trei acum”. Wilmer Valderrama și logodnica lui Amanda Pacheco vor deveni parinți In fotografii, perechea poarta jachete asortate, iar in spatele lor se afla o mașina albastra inconjurata de fum in nuanțe de roz și galben. „Felicitari! Ce… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

