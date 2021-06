Wilmark, operat de urgență: „Eram la repetiții și am început să mă simt rău” Coregraful Wilmark Rizzo Hernandez (44 de ani) a ajuns de urgența la spital dupa ce a acuzat dureri insuportabile in zona inghinala. Vedeta de televiziune se alfa la repetiții, cand, dintr-o data, a inceput sa se simta rau și a fost nevoit sa mearga la spital pentru ca nu-și mai revenea. Medicii l-au trimis direct in sala de operații, diagnosticandu-l cu apendicita. „Am dat de o apendicita. Pregateam spectacolele de vara, eram la repetiții cu echipa și am inceput sa ma simt rau. E drept, cu o zi inainte a fost ziua mea și am mancat copios. Nu prea m-am simțit bine dupa. Am avut o noapte destul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

