- Nasrin a primit toata atenția din partea celor dragi, fiind sarbatorita cu fast de ziua ei de naștere. Frumoasa prezentatoare de la Star Matinal a petrecut alaturi de familie și prieteni, iar mesajele de pe rețelele de socializare au fost de-a dreptul emoționante.

- La mulți ani, Nasrin! Frumoasa prezentatoare de la Star Matinal și-a sarbatorit astazi, in avans, ziua de naștere alaturi de colegii de platou, bucurandu-se de o surpriza de proprții, in direct.

- Atunci cand ai emisiune in direct, se poate intampla orice! O simpla joaca s-a transformat intr-o mica drama pentru Nasrin Ameri și Dima Trofim, intre care au aparut niște mici „scantei”. De ce? Pentru ca artistul și-a lovit colega, din greșeala, direct in fața!

- Anamaria Prodan a slabit mult in ultimii doi ani, iar acum, la 47 de ani, arata perfect. Invitata in cadrul emisiunii matinale de la Antena 1, aceasta a marturisit ca ii place sa manance, insa, are grija sa nu exagereze prea mult. De asemenea, face sport, pentru a se menține in forma. Matinalii Nasrin…

- Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor in urmacu mai mulți ani, dedicandu-și timpul familiei. Vedeta este casatorita și arepatru copii. Sora vedetei, Iuliana, a marturisit care este motivul pentru caresora ei a ales sa se retraga din televiziune. Iuliana Lucia a fost invitata la Star Matinal,…

- Cornelia Catanga și Aurel Padureanu nu mai formeaza uncuplu. Cei doi s-au desparțit inca din luna aprilie, insa artista a vorbit abiaacum despre perioada grea din viața ei. Dezvaluirea au fost facuta in cadrul emisiunii Star Matinal, prezentata de Nasrin Ameri și Dima Trofim, la Antena Stars. „Din…

- Moment de senzație in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” de la Antena 1! Matinalii i-au invitat pe Profesorii Trasniți ca sa descopere cum se face un nor uriaș, chiar in platoul emisiunii! Experimentul i-a dat emoții lui Razvan Simion!

