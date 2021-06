Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanța a fost invinsa si in cel de-al doilea meci din cadrul turneului de la Targu Jiu. Chiar daca au avut o atitudine schimbata in bine comparativ cu intalnirea precedenta, pierduta (59-86) in fata gazdelor de la CS Municipal Targu Jiu, „Gladiatorii…

- In a doua partida, Gladiatorii din Tomis au intalnit CSM Galati, iar duelul a fost echilibrat. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a pierdut ambele meciuri jucate la turneul de la Tg. Jiu al Ligii Nationale.Dupa 59 86, ieri, cu CSM Tg. Jiu, Gladiatorii din Tomis au cedat astazi in…

- BC Athletic Neptun Oradea va juca la Tg. Jiu sambata si duminica. In deplasarea de la Oradea, unul dintre jucatorii formatiei constantene, Iulian Orbeanu, a lipsit, fiind nerefacut complet dupa turneul de la Focsani. In meciul cu CSM Oradea, formatia constanteana a tinut aproape de puternicul sau adversar…

- Gladiatorii din Tomis disputa doua partide din Liga Nationala la turneul de la Oradea. Formatia masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a disputat astazi primul meci dintre cele doua programate la Oradea. Gladiatorii din Tomis au intalnit SCM Timisoara, in fata careia au cedat cu 57 81. Echipa…

- Dupa 16 infrangeri, BC Athletic Neptun Constanta a obtinut primele doua victorii in acest sezon al Ligii Nationale. Meciul contra CS Municipal 2007 Focsani a fost unul memorabil, Gladiatorii din Tomis impunandu se dupa prelungiri. In echipa ideala a turneului 9 al Ligii Nationale a fost inclus si un…

- Gladiatorii din Tomis au debutat in turneul de la Voluntari al Ligii Nationale. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a sustinut astazi primul meci din turneul 10 al Ligii Nationale, gazduit de Voluntari.Gladiatorii din Tomis au intalnit SCM U Craiova, in fata careia au cedat cu 53 73.Formatia…

- Sfarsitul acestei saptamani ii gaseste departe de casa pe baschetbalistii de la BC Athletic Neptun Constanța. „Gladiatorii din Tomis” au trecut Milcovul, pentru urmatorul turneu al Ligii Naționale, gazduit de Sala Polivalenta din Focsani. Chiar si in vreme de pandemie, dintr-o Constanta amenintata din…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta a fost foarte aproape de a obtine prima victorie din actuala editie a Ligii Nationale. Gazduit de sala „Gabriela Szabo” din Voluntari, meciul dintre „Gladiatorii din Tomis” si CSA Steaua Bucuresti a fost unul extrem de echilibrat, incheiat insa…