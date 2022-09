William și Harry sunt din nou în urma sicriului persoanei iubite Prinții William și Harry au mers unul langa altul in urma sicriului bunicii lor, Regina Elisabeta, miercuri (14 septembrie), o scena care amintește de vremea cand, baieții, in urma cu 25 de ani, mergeau in urma sicriului mamei lor, Prințesa Diana, in lumina presei globale. Frații, a caror relație a devenit tensionata in ultimii ani, au luat parte la o procesiune solemna de la Palatul Buckingham la Westminster Hall, unde trupul reginei va ramane pentru timp de patru zile pana la inmormantarea ei de luni, potrivit Reuters. William și Harry sunt in urma sicriului bunicii lor, Regina Elisabeta, dar… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și soția lui Meghan au fost protagoniștii unei apariții surprinzatoare in fața palatului Windsor, sambata dupa-amiaza, alaturi de Prințul moștenitor William și de soția acestuia, Kate. Cei doi frați au negociat 45 de minute ieșirea impreuna in fața mulțimii, dupa ce inițial doar William…

- Printul si Printesa de Wales au fost insotiti de Ducele si Ducesa de Sussex intr-o plimbare la Castelul Windsor, fiind primul lor angajament sub noile lor titluri, informeaza PA Media/dpa. Printul William, mostenitorul coroanei, si fratele sau Harry, impreuna cu sotiile lor, Kate si Meghan, toti in…

- Prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, și ducele și ducesa de Sussex, Harry și Meghan, au avut o apariție surpriza, sambata, la castelul Windsor. Ei au ieșit impreuna in fața castelului pentru a le mulțumi sutelor de oameni care se adunasera acolo pentru a-i aduce un omagiu Reginei.

- Printul Charles a devenit regele Marii Britanii dupa moartea reginei Elisabeta a II-a Primul in linia de succesiune, prințul Charles va fi proclamat Rege al Marii Britanii in a doua zi dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. In zilele imediat urmatoare, el se confrunta cu dubla provocare a doliului…

- Prinț moștenitor pana de curand, Charles a devenit rege al Marii Britanii in clipa in care mama lui a incetat din viața. Potrivit unei vechi legi britanice, care spune ca „Regele nu moare niciodata”, statutul de suveran al Regatului Unit se transmite instantaneu. Soția lui, Camilla, a devenit automat…

- Harry, duce de Sussex, a ajuns la castelul Balmoral, unde deja au fost depuse flori, la cateva ore dupa ce au sosit fratele sau William si printii Andrew si Edward. Printul Harry se va alatura celorlalti membri ai familiei regale sositi la Balmoral, unde regina Elizabeth a II-a a murit in urma cu cateva…

- O pictura in ulei a Prințesei Diana este expusa pentru prima data la Londra. Per People, opera de arta – intitulata Diana, Prințesa de Wales, a fost finalizata de artistul Nelson Shanks in 1994, cu doar trei ani inainte de moartea tragica a prințesei la Paris. Cum arata ilustrația. Un portret rar cu…