- Odata cu urcarea pe tron ​​a Printului Charles, fiul sau cel mare a devenit print mostenitor, Print de Wales si al 25-lea Duce de Cornwall, relateaza The Guardian, care precizeaza ca, astfel, Printul William mosteneste automat Ducatul de Cornwall, care a reprezentat o sursa de venit pentru tatal…

- Prinț moștenitor pana de curand, Charles a devenit rege al Marii Britanii in clipa in care mama lui a incetat din viața. Potrivit unei vechi legi britanice, care spune ca „Regele nu moare niciodata”, statutul de suveran al Regatului Unit se transmite instantaneu. Soția lui, Camilla, a devenit automat…

- O data cu vizita in Marea Britanie a ducilor de Sussex, Meghan și Harry, apar noi tensiuni in Familia Regala. Prințul William nu dorește sa-și vada fratele, iar asta pentru ca „nu are incredere in el”. Biograful familiei regale, Angela Levin, a scos la iveala, pentru The Sun, poziția prințului William…

- Meghan Markle a vorbit despre tatal ei instrainat, Thomas Markle, si a reflectat asupra relatiei dintre ducele de Sussex si printul de Wales in timpul unui interviu acordat revistei The Cut in resedinta sa din California.

- Prințesa Diana ar implini 61 de ani anul acesta, iar Prințul William a impartașit o scrisoare emoționanta cu aceasta ocazie. In ziua in care Prințesa ar fi implinit 61 de ani, Harry și William au stat desparțiți. Cu toate acestea, Ducele de Sussex le-a mulțumit caștigatorilor premiului Diana pentru…