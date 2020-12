Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat vineri ca acuzatiile la adresa fiului sau, Hunter Biden, sunt utilizate pentru a-l viza pe el, în ceea ce considera a fi un joc politic "incorect", informeaza site-ul Politico.com, potrivit Mediafax."Avem mare încredere…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a criticat atitudinea lui Mitch McConnell, liderul grupului majoritar republican din Senat, in contextul in care acesta l-a felicitat pe presedintele-ales, Joseph Biden, si a cerut oprirea actiunilor de contestare a rezultatului scrutinului prezidential.…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump, 74 de ani, a fost filmat in timp ce a facut aluzie ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, relateaza dpa, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, Trump a afirmatd in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile…

- Presedintele american în exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA în 2024, afirmând în fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Joe Biden a sarbatorit deja victoria alaturi de Kamala Harris. Donald Trump ii atrage atenția ca se grabește - nu a fost proclamat oficial invingator in niciun stat. De luni, avocații presedintelui depun plangeri in instanța, reclamand nereguli și fraude la vot.

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential. Joe Biden are acum un avans de cel putin 1.500 de voturi, dupa numararea a 99% din buletinele de vot…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si adversarul sau democrat, Joseph Biden, s-au acuzat reciproc, in cadrul dezbaterii electorale, ca au primit fonduri din surse suspecte, in special din China si Rusia.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele Chinei amenința…