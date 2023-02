Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate, milionarii britanici reținuți pentru conducerea unui grup infracțional, trafic de persoane, viol și alte ilegalitați, și-au angajat un avocat celebru de la Hollywood. ”Extrași” din viața lor extravaganta și trimiși in arest, Tristan și Andrew Tate, cei doi fac eforturi sa scape cat mai…

- Ginele lui Gigi Becali, Mihai Mincu a fost depistat șofand sub influența substanțelor psihoactive! Cel care, impreuna cu Theodora Becali, soția sa, au preluat și se ocupa de mai multe afaceri ale familiei afaceristului, a fost oprit in trafic și a fost gasit ”pozitiv” la testarea cu dispozitivul Drug…

- Astazi a inceput, in sala de sport a Școlii Gimnaziale ”Ioan Opriș” din Turda, turneul al treilea din Divizia Naționala de Minivolei Feminin, ediția 2022-2023, seria L, turneu organizat de catre clubul CSS Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu” Turda. In prima zi a competiției, micuțele voleibaliste din Turda,…

- Ultima oara in lotul celor de la FC Hermannstadt, in Liga 1, Ioan Hora, 34 de ani, a semnat marți, 17 ianuarie, cu Lotus Baile Felix (Liga 3), scrie liga2.ro . Contractul e valabil pana in vara anului 2024. „Am reușit un transfer important. Fostul internațional Ioan Hora a incheiat conturile in decembrie…

- CS Ocna Mureș și-a intarit defensiva: Potra și Haiduc, primele achiziții | Discuții cu Alexandru Giurgiu CS Ocna Mureș, “lanterna roșie” din Seria 9 din Liga 3, cauta de zor in aceasta perioada sa-și intareasca efectivul, primele mutari producandu-se in defensiva, apararea fiind compartimentul nevralgic…

- Economia Romaniei a urcat, in primele noua luni ale anului in curs, cu 5% pe seria bruta si cu 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2021, in timp ce in trimestrul III Produsul Intern Brut si-a mentinut cresterea in termeni reali cu 1,3% raportat la

- „Si noi stim sa taiem painea in doua”, a declarat vineri dictatorul belarus Aleksandr Lukasenko, la plecarea grupului american de fast food McDonald’s din tara sa. Lanțul de restaurante va fi inlocuit de o marca ruseasca. Incepand de pe 22 noiembrie, fast food-urile McDonald’s din Belarus vor opera…