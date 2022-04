Stiri pe aceeasi tema

- Will Smith i-a cerut scuze, luni, actorului de comedie Chris Rock pentru ca l-a palmuit pe scena galei Academiei Americane de Film din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza dpa. Will Smith, care a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard”,…

- Comedianții Mihai Bobonete și Costel Bojog au comentat, la Digi FM, incidentul de la gala premiilor Oscar, unde Will Smith l-a palmuit pe Chris Rock.Bobonete crede ca totul a fost regizat, iar Costel crede ca gluma nu a fost atat de exagerata și ca ”nevasta-mea sigur poate sa duca mai grav”.”Of, of,…

- Academia Americana de Film condamna acțiunile facute de Will Smith și face o analiza oficiala cu privire la incidetul de la premiile Oscar. In acea seara Will Smith a fost caștigatorul premiului pentru cel mai bun film. Iata cum va fi pedepsit actorul!

- Chris Rock nu a depus plangere impotriva castigatorului premiului Oscar pentru cel mai bun actor Will Smith, dupa ce aparent a fost agresat de acesta la gala premiilor Oscar, potrivit politiei din Los Angeles citata de CNN, relateaza EFE.Smith l a palmuit pe Rock la ceremonia de duminica din Los Angeles,…

- Will Smith a ținut capul de afiș al zilei dupa ce l-a palmuit pe Chris Rock la gala premiilor Oscar din 2022. Episodul a fost intors pe toate parțile și desigur ca nu puteau lipsi glumele din program.

- Departamentul de Politie din Los Angeles a confirmat pentru Variety ca actorul Chris Rock „a refuzat sa depuna plangere” in urma altercatiei cu Will Smith la cea de-a 94-a editie a galei premiilor Academiei Americane de Film care a avut loc duminica seara, la Los Angeles, scrie adevarul.ro „Departamentele…

- Will Smith l-a palmuit pe actorul Chris Rock, in direct la televiziune, in timpul transmisiunii premiilor Oscar, pentru ca a facut o gluma nepotrivita despre soția lui Jada Smith, care sufera de alopecie.In pauza publicitara, care a urmat incidentului, Will Smith a fost vazut langa scena alaturi de…