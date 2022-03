Stiri pe aceeasi tema

- "Nu pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa ce a urcat pe scena si l-a palmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru "cel mai bun documentar". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un moment care i-a lasat cu gura cascata pe toti cei aflati in sala decernarii Premiilor Oscar a avut loc atunci cand Chris Rock a facut o gluma pe seama sotiei lui Will Smith. Acesta a urcat pe scena si i-a dat o palma lui Chris Rock.

- Un film finantat de un serviciu de streaming ar putea castiga premiul pentru cea mai bun lungmetraj la premiile Oscar 2022, care vor fi transmise LIVE pe VOYO in 28 martie, de la ora 03.00, ora Romaniei, cu Irina-Margareta Nistor. Dupa ce "Manchester by the Sea" (Amazon Studios, 2016) a devenit primul…

- Un avion de lupta rus a fost distrus duminica seara deasupra orașului Harkov, potrivit imaginilor publicate de Nexta pe Twitter. In imaginile publicate in aceasta seara de Nexta se vede cum avionul rus este distrus de apararea antiaeriana ucraineana. Informația a fost confirmata și de reprezentanții…

- O inregistrare cu un comandat rus care iese de la negocierile cu partea ucraineana privind predarea orașului Konotop, din regiunea Sumi, nordul Ucrainei, cu doua grenade in maini au fost difuzare pe rețelele sociale. Potrivit Daily Mail , militarul ține grenadele pentru ca el și cei trei colegi ai sa…

- Mai mulți militari ruși au dat iama intr-o cantina din Ucraina. Momentul a fost filmat! ❗️The #Russian army saw tangerines for the first time in their life pic.twitter.com/oVGzlwaIjx — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite la cea de-a 79-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE:Cel mai bun film - drama: "The Power of the Dog"Cel…

- Apariție șocanta! Soția lui Will Smith, Jada Pinkett-Smith a chelit complet. Actrița in varsta de 50 de ani a postat recent o inregistrare video in care a povestit de coșmarul prin care trece dupa ce a descoperit ca sufera de alopecie, noteaza click.ro. Jada Pinkett-Smith a povestit ca a gasit curajul…