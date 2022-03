Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul anti-infrastructura, Sorin Grindeanu, a inceput deja sarabanda de scuze și intarzieri chiar și pe proiectele aproape gata”, declara liderul interimar al USR, Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa ce a trecut uluirea generala provocata de incidentul produs la gala premiilor Oscar intre actorul Will Smith, care avea sa castige premiul pentru cea mai buna interpretare masculina, si comedianul Chris Rock, au aparut si reactii, in cea mai mare parte negative fata de gestul starului din "King…

- Departamentul de Politie din Los Angeles a confirmat pentru Variety ca actorul Chris Rock „a refuzat sa depuna plangere” in urma altercatiei cu Will Smith la cea de-a 94-a editie a galei premiilor Academiei Americane de Film care a avut loc duminica seara, la Los Angeles. Smith a urcat pe scena in…

- Organizatorul ceremoniei de duminica de decernare a premiilor Oscar a postat pe Twitter ca nu tolereaza violenta, in urma unui incident in care actorul Will Smith l-a palmuit pe scena pe prezentatorul Chris Rock in timpul transmisiunii in direct a galei, informeaza luni Reuters. Fii la curent…

- Will Smith a fost recompensat duminica seara, la Los Angeles, cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol principal la cea de-a 94-a gala de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din lungmetrajul "King Richard", relateaza contul de Twitter al…

- "Nu pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa ce a urcat pe scena si l-a palmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru "cel mai bun documentar". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a denuntat joi seara decizia NATO de a crea patru noi grupuri de lupta in flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, Moscova sustinand ca organizatia isi confirma astfel pozitia antirusa, transmite dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mijlocasul italian Marco Verratti a cerut scuze suporterilor echipei Paris Saint-Germain pentru eliminarea din optimile Ligii Campionilor, intr-un mesaj postat pe Instagram, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…