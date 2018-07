Stiri pe aceeasi tema

- In delungul celor 21 de ani de casnicie, presa internaționala a titrat de nenumarate ori ca mariajul dintre Will Smith și Jada Pinkett-Smith ar fi pe butuci. Și tot de atata ori, Jada și Will au dezmințit zvonurile și și-au declarat iubirea unul fața de celalalt. Ce-i face, așadar, sa ramana impreuna,…

- Jada Pinkett Smith a ascuns o lunga perioada de timp faptul ca sufera de vreo boala. Actrița a ales intai sa-și tunda parul foarte scurt, iar apoi a inceput sa poarte turbane pe cap la fiecare apariție in public. In cele din urma, a marturirsit ca sufera de o boala din cauza careia ii cade parul.

- Soția actorului Will Smith este gazda unei emisiuni difuzata pe Facebook, numita ”Red Table Talk”. Iar invitata ei, la cea mai recenta ediție, a fost chiar prima soție a lui Will Smith, Sheree Zampino Fletcher. Jada, marturisiri in lacrimi Jada Pinkett-Smith a avut-o pe Sheree, prima soție a lui Will…

- Au o atitudine pozitiva și un stil vestimentar care le intinerește pe loc! Pentru aceste dive nu conteaza atat varsta din buletin, cat mai ales cat de bine reușesc sa-și mențina fizicul fit și garderoba fresh! Jada Pinkett Smith Who’s the mommy? Are 46 de ani, dar nimeni nu-i da mai mult de 30! Soția…