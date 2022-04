Stiri pe aceeasi tema

- Palma pe care Will Smith i a dat o comediantului Chris Rock la gala premiilor Oscar de duminica trecuta a facut inconjurul lumii si a devenit o afacere profitabila pentru cei care vor sa o exploateze imortalizand scena pe tricouri, cesti, tatuaje si chiar un joc video, relateaza vineri EFE.La ceremonia…

- Will Smith a refuzat sa paraseasca ceremonia de decernare a premiilor Oscar, asa cum i s-a cerut, dupa ce l-a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock, a anuntat miercuri Academia de Arte si Stiinte Cinematografice, care a inceput o procedura disciplinara impotriva actorului, relateaza Noi.md cu referire…

- La doar cateva ore de la momentul in care Will Smith l-a palmuit pe Chris Rock la premiile Oscar pentru o gluma despre soția sa, un clip controversat a reaparut online.In 1991, in cadrul unei emisiuni, Will Smith incepe sa-l ironizeze pe basistul unei trupe din cauza lipsei de par. Barbatul sufera de…

- Cunoscutul actor american Will Smith a transmis, in noaptea de luni spre marți, ca atitudinea sa a fost „inacceptabila și de neiertat” dupa ce l-a lovit pe Chris Rock din cauza unei glume la adresa soției sale, Jada Pinkett Smith, cerindu-i scuze prezentatorului, relateaza Noi.md cu referire la libertatea.ro.…

- Dupa ce a trecut uluirea generala provocata de incidentul produs la gala premiilor Oscar intre actorul Will Smith, care avea sa castige premiul pentru cea mai buna interpretare masculina, si comedianul Chris Rock, au aparut si reactii, in cea mai mare parte negative fata de gestul starului din "King…

