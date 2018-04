Actorul american de comedie Will Ferrell a fost transportat la un spital din California dupa un grav accident de circulatie care s-a produs joi seara, in urma caruia o persoana a suferit rani grave si se afla in stare critica, a anuntat vineri Press Association.



Artistul american conducea un vehicul pe o autostrada din Orange County in momentul producerii accidentului.



"S-a intamplat seara trecuta la ora 22:55 pe autostrada 5 in apropiere de Alicia Parkway. Vehiculele implicate in coliziune au fost o limuzina de tip SUV si un sedan de mici dimensiuni. Au fost patru pacienti…