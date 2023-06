Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției a precizat, dupa ce Parlamentul a votat pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, ca „preocuparea pentru propria pensie trebuie sa fie ultimul lucru la care sa te gandești, ca deputat sau senator”.

- Marcel Boloș, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a anunțat majorarea cu 50% a ajutoarelor de stat primite de milioane de romani. Pe langa voucherele educaționale de 500 de lei pentru elevi, este vorba și de sprijinul in valoare de 2.000 lei acordat mamelor care au nou-nascuți. Astfel,…

- Specialistii de la Apele Romane fac cercetari dupa ce zeci de pesti morti au aparut la malurile mai multor lacuri din judetul Iasi. Este vorba despre pești de mari dimensiuni. Ei ar fi murit, cel mai probabil, din cauza poluarii apei. Localnicii au chemat autoritațile, dupa ce au simțit un miros neplacut.…

- Partida Romilor denunța fake-news-urile legale de PLX 145 și a demarat o campanie de informare cu privire la noua Lege privind organizarea activitații de prevenire a separarii copilului de familie. Asociația Partida Romilor Pro-Europa (APRPE) a demarat campania de combatere a fake-news-urilor legate…

- VIDEO| Retro Parada Primaverii 2023, la Alba Iulia: Primele ”bijuterii” pe patru roți au aparut in Piața Cetații. Un Citroen B2 vechi de 100 de ani, vedeta evenimentului FOTO| A inceput Retro Parada Primaverii 2023, la Alba Iulia: Primele ”bijuterii” pe patru roți au aparut in Piața Cetații Astazi,…

- Cotidianul vienez Wiener Zeitung - infiintat in 1703, in timpul Imperiului Habsburgic, un supravietuitor al framantarilor istoriei, dar marcat de incertitudini in ultimii ani - va inceta in cele din urma sa mai apara pe piata in format tiparit, informeaza AFP.

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat ca lucreaza la un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari privind utilizarea cardurilor de energie. Printre acestea se afla și extinderea termenului pentru plata facturilor vechi de anul trecut, fața de…

- Marinela Voivozeanu a deținut funcția de purtator de cuvant al Consiliului Judetean Calarași, iar in decembrie 2022 fusese numita manager la Biblioteca Județeana „Alexandru Odobescu”. De ea va depinde soarta celor peste 1.300 de angajați ai Șantierului Naval 2 Mai – Mangalia. Sindicatele au acuzat interese…