Wi-Fi gratuit de la UE

- Peste 10.000 de administratii locale s au inscris deja in portalul WiFi4EU prin care vor beneficia de programul UE de implementare a retelelor de Wi Fi gratuit, a informat vineri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana va aloca 120 milioane euro pentru acest proiect. Pentru a cere…

