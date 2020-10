Why Don’t We au revenit cu single-ul “Fallin” produs de ei inșiși, lansat cu Atlantic Records, cu un videoclip oficial regizat de Isaac Rentz, difuzat in premiera la MTV. Dupa 3 ani petrecuți in turneu, cei 5 – Daniel Seavey, Corbyn Besson, Jonah Marais, Jack Avery și Zach Herron au intrat in studio sa lucreze pentru muzica noua pe care sa o scrie și sa o produca ei inșiși. “Sa ne scriem propria muzica și sa o producem este una dintre experiențele cele mai de preț pentru noi”, a spus Corbyn. In ultimii 4 ani, am devenit increzatori in forțele proprii, am ajuns sa ne reinventam, sa ne indeplinim…