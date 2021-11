WHO Europe chief voices ‘grave concern’ about COVID rebound

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul…

- Medicii romani sunt ingrijorati de evolutia Covid-19 in Romania. Ei susțin ca tara noastra ar putea genera o noua tulpina, dupa ce evoluția bolii a cunoscut modificari importante și ingrijoratoare. Medicii vorbesc de pacienți care au ajuns la Terapie Intensiva intr-un timp foarte scurt de la internare,…

- Romania‘s government introduced new progressive restrictions on Thursday evening to stem a rise in new coronavirus infections, including making mask-wearing mandatory outside but opted to keep schools open, according to Reuters. The number of new COVID-19 infections in Romania reached 12,032 on Thursday,…

- Patru bolnavi de COVID, in stare grava, au fost transportați de urgența cu o aeronava spaciala, C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, de la București la Targu Mureș. Cei patru pacienți au fost permanet monitorizați pe timpul zborului de o echipa de specialiști.…

- Ministerul Sanatații anunța ca a asigurat aprovizionarea spitalelor cu Tocilizumabum, medicamentul pentru formele grave de SARS – CoV – 2. Astfel, medicamentul este distrubuit prin 2doua modalitați: in perioada august 2020- iunie 2021- prin repartiție gratuita catre spitale, din 31 august – prin repartiția…

- In spitalele din Romania, duminica mai erau libere 175 din cele 1.024 de paturi la ATI COVID, in Capitala fiind disponibile 51 de paturi la terapie intensiva pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, conform datelor transmise, luni, de autoritați. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, la…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca certificatul verde ar putea fi folosit și in restaurante, atunci cand incidența COVID trece de 3 la mie. „Nu vreau sa mai inchidem activitațile economice la incidența peste 3 la mie și ca sa ramana deschise trebuie sa avem o soluție de monitorizare. Restaurantele…

- In order for more people to get their vaccine done, a bus of the Bucharest Public Transport Company (STB) has been converted into a Covid-19 vaccination on Saturday. The caravan will run in the city until the end of the year. The people that want to get their shot done, can receive the vaccine by […]…