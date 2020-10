WhatsApp vine cu o noua surpriza pentru utilizatorii aplicației. Reprezentanții Facebook au anunțat ca utilizatorii aplicației de mesagerie vor putea efectua achiziții de bunuri și servicii din interiorul aplicației. In felul acesta, WhatsApp va permite companiilor sa iși vanda produsele in interiorul aplicației, prin intermediul Facebook Shops, un magazin online care a fost lansat in […] Articolul WhatsApp vine cu o surpriza pentru toți utilizatorii apare prima data in Monitorul de Vrancea .