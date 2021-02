Stiri pe aceeasi tema

- De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor WhatsApp a propulsat Telegram pe primul loc in topul global al aplicatiilor, realizat de Sensor Tower pentru luna ianuarie. Telegram a fost instalata de 63 de milioane de ori in luna ianuarie,…

