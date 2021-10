Conversațiile salvate in Google Drive sau iCloud vor fi criptate de WhatsApp, inainte sa fie urcate in cloud, daca utilizatorul activeaza aceasta noua optiune.

La doar o luna dupa ce a inceput sa testeze criptarea backup-urilor cu un numar limitat de utilizatori, WhatsApp lanseaza oficial aceasta facilitate, ce va putea fi folosita atat pe iPhone, cat si pe smartphone-urile cu Android.

Datele utilizatorilor vor fi criptate de WhatsApp inainte de a le urca in cloud, indiferent ca este vorba de salvarea pe Google Drive, in cazul Android, sau pe iCloud, in cazul smartphone-urilor Apple.