WhatsApp vine cu noi surprize: utilizatorii vor beneficia de apeluri audio și video pentru desktop Aplicația pentru desktop a WhatsApp, valabila pentru Mac și PC, poate primi apeluri vocale și video, a anunțat compania, oferind apeluri criptate catre alți utilizatori WhatsApp atat pe computere, cat și pe dispozitive mobile. Aplicațiile mobile pentru Android și iOS ofera deja aceasta funcție, iar WhatsApp a inceput sa lanseze funcția de apelare desktop catre un grup mic de utilizatori la sfarșitul anului trecut. Apelurile audio și video facute cu versiunea de desktop vor fi criptate, la fel ca cele inițiate de pe dispozitivele mobile, iar WhatsApp insista asupra acestui lucru, mai ales dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia pentru desktop a WhatsApp, valabila pentru Mac si PC, poate primi apeluri vocale si video. Aplicatia pentru desktop a WhatsApp, valabila pentru Mac si PC, poate primi apeluri vocale si video, a anuntat compania, oferind apeluri criptate catre alti utilizatori WhatsApp atat pe computere, cat…

- Toti utilizatorii WhatsApp pot sa inițieze apeluri audio si video din cadrul versiunii de desktop a aplicatiei, incepand din 4 martie. WhatsApp a activat functia de comunicare video si audio pentru desktop, disponibila acum in cadrul aplicatiilor de Windows si Mac. Apelurile audio si video vor fi criptate,…

- Dupa un preview limitat, initiat in decembrie, toti utilizatorii WhatsApp pot acum sa realizeze apeluri audio si video din cadrul versiunii de desktop a aplicatiei, informeaza News.ro. WhatsApp a activat joi functia de comunicare video si audio pentru desktop, disponibila acum in cadrul aplicatiilor…

- Utilizatorii aplicației WhatsApp vor putea de acum sa foloseasca monitoarele PC-urilor pentru a efectua apeluri audio-video atat in format „portrait”, cat si in format „landscape”, au anuntat joi reprezentantii acestei mesagerii online, citati de Reuters și Agerpres . WhatsApp, detinuta de compania…

- Aplicatia WhatsApp, detinuta de compania Facebook, a introdus functia de apeluri video si audio in versiunea sa pentru desktop, au anuntat joi reprezentantii acestei mesagerii online, citati de Reuters. Utilizatorii vor putea de acum sa foloseasca monitoarele PC-urilor pentru a efectua apeluri audio-video…

- Dupa un preview limitat, initiat in decembrie, toti utilizatorii WhatsApp pot acum sa realizeze apeluri audio si video din cadrul versiunii de desktop a aplicatiei, informeaza news.ro . WhatsApp a activat joi functia de comunicare video si audio pentru desktop, disponibila acum in cadrul aplicatiilor…

- Netflix a anuntat “Downloads for You”, o noua facilitate a aplicatiei sale de Android, care va fi responsabila de descarcarea automata a continutului. Mai tarziu in cursul acestui an, aceeasi facilitate va fi lansata si pe iOS. Cum funcționeaza noua opțiune? Opțiunea va trece pe pilot automat download-ul…

- WhatsApp, serviciul de mesagerie mobila, va introduce o noua funcție care permite citirea mesajelor mai tarziu. WhatsApp vine cu noi idei, cea mai recenta constand intr-un instrument care va permite chiar și celor mai distrați de la telefon sa nu rateze niciun mesaj. Funcția va fi numita „Citește mai…