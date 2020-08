Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a adoptat joi in unanimitate un proiect de lege care prevede interzicerea folosirii aplicatiei video TikTok pe dispozitivele primite de la guvern de catre angajatii federali, pe fondul avertismentelor date de Casa Alba ca va interzice activitatea companiei in Statele Unite, transmite…

- Am testat deja un Samsung Galaxy A71 , iar pana la review-ul cuprinzator al lui iPhone SE 2020 am zis sa le punem rapid sub lupa pe ambele modele midrange intr-un test comparativ la initiativa Samsung. Chiar daca ruleaza pe sisteme de operare diferite, odata ce Apple a reintrodus in scena o versiune…

- Moxy Bucharest Old Town, cel mai nou hotel din portofoliul Apex Alliance Hotel Management și un brand Marriot, s-a deschis in mod oficial pe 20 iulie, cu pachete speciale de bun venit pentru viitorii clienți, prețuri speciale pentru persoanele care lucreaza in sistemul medical și masuri de siguranța…

- Pe cei pui mana prima data cand intri in masina? Cand intri intr-o mașina și trebuie sa introduci o adresa necunoscuta (pentru ca urmeaza sa urmezi un traseu nou), ce iti vine sa folosesti mai usor? Un telefon mobil, o tableta, un GPS separat sau sistemul de navigatie al autoturismului? Daca ai prefera…

- Pe cei pui mana prima data cand intri in masina? Cand intri intr-o mașina și trebuie sa introduci o adresa necunoscuta (pentru ca urmeaza sa urmezi un traseu nou), ce iti vine sa folosesti mai usor? Un telefon mobil, o tableta, un GPS separat sau sistemul de navigatie al autoturismului? Daca ai prefera…

- Pacienții pot fi consultați video la distanța de medicii de la UPU cu ajutorul unei aplicații pe telefonul mobil lansata de Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Cluj-Napoca. Bolnavii nu mai trebuie sa mearga la spital, potrivit Mediafax.Aplicația ClujMedicApp este disponibila gratuit…

- Margherita se afla in vizorul presei in ultimele zile, dupa ce cu doar o saptamana aceasta a fost implicata intr-un accident in Capitala și se pare ca se afla sub influența substanțelor interzize!

- Gamerii FIFA 20 nu pot juca Ultimate Team așa cum trebuie. FUT a pus la dispoziția jucatorilor posibilitatea de a accesa modul lor de joc favorit fara sa fie la consola sau la PC. Aceste aplicații sunt prezente și pe IOS și Android, dar din pacate și ele se confrunta cu erori care ii impiedica pe gameri…