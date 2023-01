WhatsApp va funcționa și cu internetul oprit WhatsApp lanseaza o noua actualizare majora. Utilizatorii vor putea trimite mesaje chiar si atunci cand internetul este oprit. WhatsApp a precizat ca a lansat aceasta functie ca raspuns la o serie de inchideri de retele la nivel mondial, inclusiv in Iran. Aceste blocari „neaga drepturile omului si impiedica oamenii sa primeasca ajutor urgent”, a aratat […] The post WhatsApp va funcționa și cu internetul oprit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

