WhatsApp va continua actualizarea politicii sale de confidenţialitate Serviciul de mesagerie WhatsApp al companiei Facebook a indicat joi ca va continua o controversata actualizare a politicii sale de confidentialitate, dar le va permite utilizatorilor sa citeasca termenii si conditiile "in ritmul propriu" si va afisa un banner cu informatii suplimentare, relateaza Reuters. Precizarea vine dupa ce in ianuarie WhatsApp si-a informat utilizatorii ca pregateste o po Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp al companiei Facebook a indicat joi ca va continua o controversata actualizare a politicii sale de confidentialitate, dar le va permite utilizatorilor sa citeasca termenii si conditiile „in ritmul propriu” si va afisa un banner cu informatii suplimentare.

