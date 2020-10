WhatsApp trimite 100 de miliarde de mesaje pe zi

Cea mai folosita aplicatie de chat, WhatsApp, a ajuns in postura de a trimite intr-o zi, in medie, 100 de miliarde de mesaje pe zi, profitand de nevoia in crestere de comunicare pe fondul pandemiei. De notat ca este vorba de o medie a traficului, nu de un varf. WhatsApp atingea si pana acum, in anumite zile de varf, precum noaptea de Revelion, pragul de 100 de miliarde de mesaje. Insa, acum, acest nivel este norma. In urma cu 6 ani, WhatsApp trimitea zilnic in medie 50 de milioane de mesaje, la jumatate fata de astazi. Atunci, insa, WhatsApp avea sub 500 de milioane de utilizatori. Acum, WhatsApp…