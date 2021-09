WhatsApp testează un nou instrument pentru monetizarea serviciului WhatsApp continua strategia de monetizare prin shopping a produsului, cu un director de companii, pe care-l testeaza in prezent doar in Sao Paulo, Brazilia. Conform executivilor Facebook, directorul de companii ar putea deveni principalul instrument de comert din cadrul WhatsApp si, totodata, principalul mijloc de monetizare a celei mai populare aplicatii de chat. Directorul de companii din WhatsApp va lista un mare numar de magazine si firme. Utilizatorii il vor accesa pentru a gasi un brand sau un anumit produs pe care doresc sa-l achizitioneze. In faza actuala, vor fi gazduite mai multe mii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

