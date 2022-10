WhatsApp testează un abonament cu funcţii suplimentare In codul versiunii beta a aplicatiei WhatsApp au fost descoperite indicii care arata ca serviciul detinut de Meta vrea sa lanseze o versiune Premium, pe baza de abonament. Prin inspectarea codului, au fost descoperite trei functii suplimentare ce vor fi disponibile in cadrul abonamentului, insa, nu este exclus ca si alte optiuni sa fie adaugate inainte de lansarea oficiala sau chiar dupa aceea. In primul rand, platitorii vor avea acces la un link personalizabil pentru propriul profil, link ce poate fi modificat o data la fiecare trei luni. Acest link ar trebui sa reprezinte o modalitate mai facila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

