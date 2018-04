Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Marea Britanie acuza o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic. Cele doua tari au emis o alerta comuna, in care sustin ca Moscova a sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, relateaza Reuters. Statele…

- Dupa ce a jucat finala Cupei Romaniei, HCM Ramnicu Valcea si-a asigurat participarea in premiera in Cupa EHF La 71 de ani, Gheorghe Sbora are un mare merit in primele medalii obtinute saptamana trecuta de clubul valcean. El a condus echipa ca principal…

- Autoritatile daneze au informat joi ca vor construi un gard de 70 kilometri la granita cu Germania pentru a tine la distanta mistretii care pot transmite pesta porcina africana porcilor de ferma, afectand astfel importanta industrie a carnii de porc din Danemarca, informeaza Reuters. Chiar daca in Danemarca…

- Austria isi propune sa foloseasca presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua la 1 iulie, pentru a indeparta atentia blocului comunitar de la relocarea de refugiati in interiorul UE si a o indrepta spre securizarea frontierelor si prevenirea altor valuri de sosiri,…

- Florida a aprobat luni reformele legii privind armele de foc, care ridica varsta minima permisa pentru achizitionare si care adauga o perioada de asteptare de trei zile pana la intrarea in posesia unei arme, informeaza Reuters.

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, relateaza Reuters. Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a…

