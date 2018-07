Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp a platit pagini intregi de publicitate in presa din India pentru a transmite "sfaturi simple 39; 39; pentru reperarea stirilor false, dupa un val de linsari legate de 39;"fake news 39; 39; virale, distribuite pe platforma despre presupusi rapitori de copii, relateaza…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp a platit pagini intregi de publicitate in presa din India pentru a transmite "sfaturi simple" pentru reperarea stirilor false, dupa un val de linsari legate de "fake news"...

- Prezent cu ceva timp in urma la emisiunea Serviciul de noapte, realizata de Maria Țoghina la Radio Romania Actualitați, in hotarele dialogului cu ascultatorii (dupa miezul nopții, aștia da insomniaci!), am fost chestionat asupra a ceea ce un clișeu folosit de adversari, dar și de cei care ma simpatizeaza…

- Autoritatile din India incearca sa combata o serie de asasinate care au legatura cu o serie de zvonuri care circula pe aplicatia de mesagerie WhatsApp, scrie The Guardian. Opt persoane au fost omorate de-a...

- Cel mai mare producator de otel din India, JSW Steel, este asteptat sa lanseze o oferta pentru combinatul ArcelorMittal Galati, din Romania, au declarat vineri mai multe surse apropiate negocierilor, citate de Reuters.

- Si in acest an, locuitorii orasului Ovidiu si oaspeti veniti din tara se vor bucura de spectacol si muzica in cadrul evenimentului anual Zilele Orasului Ovidiu, organizat de Primaria Orasului Ovidiu si Consiliul Local. Muzica, dansul si voia buna vor fi ingredientele de baza ale evenimentului. Astfel,…

- Nicki Minaj are o relație cu Eminem și a confirmat acest lucru pe Twitter raspunzand unui mesaj postat de un fan. Zvonuri despre faptul ca cei doi ar ieși impreuna circula de ceva timp in presa, dar nu au fost confirmate pana acum. Nicki Minaj, pe numele sau real Onika Tanya Maraj, originara din Trinidad-Tobago,…