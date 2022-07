WhatsApp pregătește o schimbare majoră: Ce vei putea face curând pe aplicație WhatsApp, una dintre cele mai cunoscute aplicații care ofera servicii de mesagerie și apeluri gratuite, pregatește o funcție noua, care iți va permite sa stai conectat incognito. Noua funcție ne va permite sa nu fim vizibili chiar și in timp ce scriem un mesaj, trimitem o fotografie, inregistram un mesaj vocal. Potrivit unei informații publicate de Wabetainfo, dezvoltatorii WhatsApp lucreaza la un fel de mod Incognito, similar celui care iți permite sa utilizezi browsere pentru a naviga online fara a lasa urme: din cate ințelegem, nu vom putea doar sa ascundem data și ora ultimei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

