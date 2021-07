WhatsApp pregătește o nouă funcție pentru utilizatori WhatsApp testeaza o noua funcție, ce ar urma sa le permita utilizatorilor sa trimita și sa primeasca mesaje fara sa iși mai foloseasca telefonul mobil. Aplicația WhatsApp este legata de telefonul mobil, iar varianta de web nu poate funcționa fara versiune instalata pe telefonul mobil. Astfel, noua funcție ar urma sa le permita utilizatorilor sa trimita și sa primeasca mesaje chiar daca telefonul mobil este inchis sau descarcat, scrie BBC. Mai mult decat atat, pentru utilizarea WhatsApp vor putea fi folosite pana la 4 dispozitive pentru un singur cont. WhatsApp, o noua funcție care va permite schimbul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

