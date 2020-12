Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, deținut de Facebook, a anunțat marți ca a introdus o noua funcție, ”coș de cumparaturi”, care permite utilizatorilor sa iși procure mare parte din achizițiile de zi cu zi prin intermediul aplicației. Oamenii pot rasfoi un catalog, pot selecționa mai multe produse…

- Criticata inca inainte de lansare, moneda virtuala a Facebook are un nou nume: in loc de Libra aceasta va fi lansata drept Diem Dollar, potrivit news.ro.Criptomoneda pe care Facebook, impreuna cu celelalte companii care compun Libra Association, vrea sa o lanseze anul viitor se va numi Diem Dollar,…

- Ce are de gand „peneleul” ca replica? Marcel Ciolacu anunța ca partidul iși suspenda acțiunile de campanie electorala, din respect pentru victimele de la incendiul de la Piatra -Neamț. "In acest moment, prioritar este ca supraviețuitorii tragediei de la Piatra Neamț sa aiba parte de ingrijiri medicale.…

- Politia austriaca a efectuat raiduri vizand casele a 40 de persoane suspectate ca au raspandit propaganda neonazista online, a anuntat marti Ministerul de Interne, citat de DPA.Telefoane mobile, suporturi electronice de date si suveniruri naziste au fost confiscate in timpul operatiunilor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, indeamna, intr-un mesaj postat pe Facebook, la solidaritate, spunand ca "in aceste clipe grele, nu este suficienta doar trecerea timpului si asteptarea"."Dragi prieteni, trecem printr-o perioada extrem de dificila si agitata. Sunt vremuri pe care nu le-am…

- Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana a emis, in urma cu foarte putin timp, o alerta privind iminenta producerii a unor fenomene meteo periculoase... The post Alerta de ultim moment: un nor periculos va traversa Timisoara si alte cateva localitati din Timis appeared first on Renasterea banateana…

- In acest context, medicii vin cu noi vești privind starea de sanatate a liderului american. Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra…

- A incetat din viața Ginel Zaharia, patronul lanțului de magazine Still, cu puncte de lucru in Shopping City Buzau, Ramnicu Sarat și Winmarkt Piața Daciei. Barbatul ar fi fost rapus de coronavirus, la un spital din București. Vestea morții a cazut ca un trasnet peste familie și apropiați. Decesul a fost…