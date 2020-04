WhatsApp limiteaza partajarea mesajelor pentru a incetini raspandirea informatiilor false

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus, care a provocat decesul a peste 70.000 de persoane la nivel mondial, a fost insotita de ceea ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a numit o "infodemie" de informatii false, ceea ce a determinat guvernele si alte autoritati sa ceara retelelor sociale sa isi sporeasca eforturile…

- Cel mai folosit serviciu de mesagerie mobila, WhatsApp, a anuntat ca a decis sa limiteze posibilitatea utilizatorilor de a transmite mesaje, dupa ce au explodat informatiile false distribuite pe retea de la debutul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.WhatsApp, care are peste doua miliarde de…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, detinut de reteaua sociala Facebook Inc., a anuntat marti ca a decis sa limiteze posibilitatea utilizatorilor de a partaja (forward) continut la un singur mesaj odata, dupa o crestere exploziva a mesajelor care contin sfaturi medicale false de la debutul pandemiei…

- Daca un utilizator primește un mesaj redirecționat frecvent - unul care a fost transmis de mai mult de cinci ori - conform noilor reglementari va putea sa-l trimita pe un singur chat simultan. Aceasta reprezinta practic o cincime din limita anterioara de cinci chat-uri, impusa in 2019, astfel ca…

- Turcia a anuntat duminica inchiderea temporara a frontierei sale terestre cu Iranul si sistarea curselor aeriene care vin din aceasta tara, unde s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am decis sa inchidem frontiera noastra terestra…

- Intracom Telecom, monitorizand indeaproape in ultimele saptamani stirile si evolutia situatiei legate de epidemia de coronavirus, a decis sa-si retraga participarea la MWC Barcelona 2020, care va avea loc in perioada 24-27 februarie in Spania. Scopul final al acestei actiuni este de a nu risca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) colaboreaza cu Google pentru a se asigura ca oamenii primesc în primul rând informatiile OMS atunci când cauta online informatii despre noul virus gripal din China, informeaza Mediafax citând agentia Associated Press.Tedros Adhanom…

- Facebook Inc. a anuntat joi ca va elimina de pe platforma sa toate dezinformarile despre coronavirusul din China, care se raspandeste cu rapiditate in lume, printr-o decizie considerata o rara indepartare fata de linia sa obisnuita de gestionare a continuturilor legate de sanatate, dupa ce Organizatia…