WhatsApp lansează o nouă funcție specială: E numai pentru utilizatorii iPhone WhatsApp a lansat o noua funcție, insa doar pentru iPhone. Aplicația poate acum sa extraga textul conținut intr-o imagine partajata in chat. Noutatea vine doar pentru utilizatorii iOS și nu va ajunge și pe Android. Unii utilizatori de WhatsApp cu iPhone au primit deja noua funcție odata cu actualizarea la versiunea 23.5.75, iar alții cu versiunea 23.5.77, scrie Mediafax.

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

