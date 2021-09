WhatsApp îţi face experienţa cu aplicaţia şi mai uşoară. Soluţie-surpriză dacă ţi-e lene să tastezi WhatsApp vine cu o noua optiune pentru utilizatorii care folosesc din plin aceasta aplicatie de pe telefon. Daca te-ai saturat sa tot tastezi mesaje, atunci aceasta veste buna te vizeaza pe tine. Facebook testeaza o noua functie pentru utilizatorii WhatsApp, care va permite transcriere in forma text a mesajelor vocale recepționate. Cum se transforma mesajul […] The post WhatsApp iti face experienta cu aplicatia si mai usoara. Solutie-surpriza daca ti-e lene sa tastezi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

