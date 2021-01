WhatsApp încearcă să îşi liniştească utilizatorii cu privire la confidenţialitatea datelor personale WhatsApp a incercat marti sa ii linisteasca pe utilizatorii sai, ingrijorati de ideea ca aceasta aplicatie de mesagerie online va partaja mai multe date personale cu compania ei mama, Facebook, dupa ce noile conditii de utilizare a acestui serviciu, publicate saptamana trecuta, au starnit un val de panica in randul persoanelor care folosesc WhatsApp si inscrieri record pe platformele concurente Signal si Telegram, informeaza AFP.



"Cu toate aceste zvonuri care circula, vrem sa raspundem unora dintre cele mai frecvente intrebari pe care le-am primit", au transmis administratorii aplicatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

