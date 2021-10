WhatsApp, Facebook, Messenger și Instagram sunt căzute în toată lumea de la 18.30! Care ar fi cauzele Ora 23.20: Pentru Facebook e un moment critic cum nu a mai avut de la scandalul Cambridge Analytica, scrie The Guardian. Caderea serviciilor sale vine cu doar cateva ore inainte de audierea in Senat a avertizoarei de integritate Frances Haugen, care au determinat deja caderea acțiunilor pe bursa Ora 23.19: Au trecut aproape 5 ore de cand serviciile Facebook, WhatsApp, Messenger și Instagram sunt picate in toata lumea și compania condusa de Mark Zuckerberg nu a avansat nici un termen pentru remedierea problemelor Ora 23.16: Bursele, pe roșu. Facebook scade cu 5%, dupa un picaj al aplicațiilor și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

