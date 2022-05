Stiri pe aceeasi tema

- Doua miliarde de utilizatori nu vor mai putea folosi WhatsApp, de marti. WhatsApp selecteaza acum tipurile de smartphone-uri pe care sa le foloseasca.Din 1 noiembrie, utilizatorii de smartphone-uri cu o vechime de peste cinci ani, dotate cu versiuni anterioare ale Android 4.1 si iOS 10 nu au mai avut…

- Doua miliarde de utilizatori din lume pot ramane fara mesageria WhatsApp marti, in cazul in care nu-si actualizeaza sistemul de operare al telefoanelor mobile – Android sau iOs. Aproximativ 50 de modele de telefoane de generatii mai vechi sunt vizate, si anume iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820,…

- Smartphone-ul a devenit instrumentul cel mai folosit de romani atunci cand cauta soluții de renovari și reparații a locuințelor. Telefoanele cu Android și iOS sunt folosite in special pentru a compara prețurile, specificațiile și pentru a plasa comenzi cu livrare la domiciliu. Comerțul online a crescut…

- In ziua de astazi trebuie sa fii mereu in pas cu lumea atunci cand vorbim despre tehnologie. Asta inseamna ca vei fi fortat in cele din urma sa abandonezi vechiul telefon si sa-ti iei un model mai modern, cu un sistem de operare up to date, daca vrei ca majoritatea aplicatiilor din viata de zi cu zi…

- WhatsApp anunta, printr-un articol postat pe site-ul de suport, ca va renunta peste cateva luni la suportul pentru doua dintre versiunile mai vechi ale sistemului de operare folosit de iPhone, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- WhatsApp anunta, printr-un articol postat pe site-ul de suport, ca va renunta peste cateva luni la suportul pentru doua dintre versiunile mai vechi ale sistemului de operare folosit de iPhone. Din 24 octombrie, WhatsApp nu va mai functiona pe iOS 10 si iOS 11, versiuni lansate in 2016 si 2017. Afectati…

- Din 24 octombrie, WhatsApp nu va mai functiona pe iOS 10 si iOS 11, versiuni lansate in 2016 si 2017. Afectati vor fi cei care detin un iPhone 5 / iPhone 5c sau versiuni mai vechi. Tinand cont ca iPhone 5 are deja noua ani, numarul celor care inca il mai folosesc ar trebui sa fie destul de mic. Chiar…

- WhatsApp lucreaza la o functie mult solicitata si dorita de utilizatori, care le va permite sa foloseasca acelasi cont pe multiple telefoane. Sau il vor putea folosi simultan si pe telefon si pe tableta. Informatia vine dintr-o captura de ecran din versiunea beta a aplicatiei. Conform aceleiasi scapari…