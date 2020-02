WhatsApp anunţă că are peste două miliarde de utilizatori la nivel mondial WhatsApp, aplicatia de mesagerie criptata detinuta de Facebook, a anuntat miercuri ca are in prezent peste doua miliarde de utilizatori la nivel mondial si si-a exprimat ''hotararea'' de a proteja comunicatiile private ale acestora, relateaza AFP. ''Suntem incantati sa anuntam ca WhatsApp are in prezent peste doua miliarde de utilizatori la nivel mondial'', a afirmat grupul intr-o postare, subliniind importanta protejarii conversatiilor, a fotografiilor, videoclipurilor si a altor date personale ale utilizatorilor sai. ''Stim ca pe masura ce ne conectam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

