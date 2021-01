WhatsApp amână cu trei luni aplicarea noilor condiții de utilizare. Zeci de milioane de utilizatori au renunțat la aplicație Aplicatia de mesagerie online WhatsApp a decis sa amane cu trei luni intrarea in vigoare a noilor sale conditii de utilizare, incercand astfel sa isi linisteasca utilizatorii in legatura cu protejarea datelor lor personale, informeaza AFP. „Vom amana data la care utilizatorii vor trebui sa citeasca si sa accepte conditiile de utilizare„, au anuntat vineri reprezentantii […] Citește WhatsApp amana cu trei luni aplicarea noilor condiții de utilizare. Zeci de milioane de utilizatori au renunțat la aplicație in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

