WhatsApp a început să testeze funcţionarea independentă pe mai multe dispozitive In prezent, desi poate fi accesat in paralel de pe mai multe dispozitive, WhatsApp depinde de telefon. Totul trece prin filtrul telefonului mobil, acesta fiind singurul care detine cheia necesara decriptarii mesajelor. Dependenta de telefon este un mare inconvenient pentru utilizatori, care trebuie sa autentifice prin intermediul acestuia sesiunile de pe alte dispozitive. Daca se descarca bateria telefonului, s-au terminat si sesiunile de pe celelalte dispozitive. Servicul detinut de Facebook a promis de mai multa vreme ca va functiona independent pe mai multe dispozitive, insa, abia acum face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii danezi din domeniul sanatații au anunțat ca au inregistrat cinci cazuri de COVID, dintre care cel puțin trei cu varianta Delta a coronavirusului, dupa meciurile gazduite la EURO 2020. Totul, in condițiile in care Copenhaga urmeaza sa gazduiasca, luni, 28 iunie, un meci din faza optimilor la…

- Facebook a trecut la treaba. IT-istii de la reteaua de socializare au eliminat mai multe retele care incercau sa manipuleze publicul in diverse moduri. Unde isi au originea aceste site-uri? In tari precum Rusia și Iran. Raportul se numește ”Threat Report The State of Influence Operations 2017-2020”…

- Facebook a transmis catre cei 60.000 de angajati un mesaj in care se spune ca si mai multi dintre ei vor fi eligibili pentru a lucra de la distanta, inclusiv cei care sunt la inceputul carierei in companie, dar si inginerii "entry level". Din 15 iunie, angajatii care isi pot indeplini indatoririle de…

- Muzeul de Etnografie Brașov participa, sambata, 12 iunie 2021, la evenimentul Noaptea Europeana a Muzeelor prin doua filiale ale sale: Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului și Muzeul de Etnografie ”Gheorghe Cernea” din Rupea, in intervalul orar 18.00 – 24.00. Vizitatorii sunt invitați sa cunoasca…

- In acest moment, virusul Sars-CoV-2 nu mai are transmitere comunitara in Romania, a declarat la Digi24 expertul in microbiologie Alexandru Rafila. Reprezentatntul Romaniei la OMS, susține ca aceasta este o veste buna, dar asta nu inseamna ca nu ne putem confrunta cu un nou val al epidemiei, atrage el…

- Dupa relaxarea restricțiilor, Salina Slanic, județul Prahova, a redevenit, in weekend, punct de atracție pentru turiști. Numai ca, potrivit Observatorul Prahovean, care prezinta o filmare realizata duminica, 16 mai, s-a creat aglomerație la intrare.Potrivit sursei citate, cei care au vrut sa se relaxeze…

- Un incident cu totul neobișnuit s-a petrecut, astazi, la Cimitirul Municipal din Brașov. Potrivit reprezentanților Primariei Brașov, o femeie decedata care se afla in sicriu, la Casa Rece, a fost jefuita. „Aparținatorii unei femei decedate au sesizat faptul ca, in acest interval, cineva a deschis…

- WhatsApp este una din cele mai populare aplicații deținute de Facebook, cand vine vorba de texting. Numai ca, in ultima perioada, mai mulți utilizatori au descoperit ca au probleme serioase cu aplicația. Recent WhatsApp a transmis un avertisment, deoarece un nou exploit a fost descoperit. WhatsApp are…