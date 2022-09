Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Zlatna a ajuns in spital, dupa ce caruța in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Ce s-a intamplat Un barbat din Zlatna a ajuns in spital, dupa ce caruța in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Accidentul s-a produs pe raza localitații Pirita. Potrivit…

- Dupa ce a fost ținut la azil o perioada, iar apoi dus din nou acasa, Alexandru Arșinel a ajuns de urgența la spital. Ce se intampla cu indragitul actor in aceste momente. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini rare cu acesta, chiar din unitatea medicala. Știre in curs de actualizare.

- Emily Burghelea, fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea”, nu a ascuns niciodata ca iși dorește al doilea copil. Și cum bebelușul se lasa așteptat, vedeta iși luase gandul de la aceasta dorința. Nu a ținut secreta sarcina și nici nu a avut vreun semnal in acest sens. Cand a ajuns de urgența…

- Pompierii, dar și cadre medicale au intervenit, duminica, intr-o localitate prahoveana, unde a avut loc un incendiu la o casa din comuna prahoveana Rafov. Un barbat in varsta de 42 de ani a fost dus la spital, dupa ce a suferit arsuri. E vorba despre un barbat din localitatea prahoveana Rafov, care…

- Scandalul dintre Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii și Sibel, mama copilului logodnicului brunetei, a degenerat. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca cele doua tinere sa ajunga in punctul in care sa se loveasca cu bestialitate. Dana Badea a povestit cum a batut-o pe Sibel, cu amanunte.

- Ieri dimineața, polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați de catre un barbat, in varsta de 51 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa intre localitațile Lapușnic și Bara, județul Timiș a fost atacat de 6 caini care i-au provocat multiple plagi la nivelul corpului. Barbatul a…

- Un baiețel de 2 ani din localitatea Tețcani, raionul Briceni, a cazut de la nivelul doi al unui spital, unde se afla internat impreuna cu mama sa de 21 de ani.Despre incident, poliția a fost alertata luni, 18 iulie.

- Un accident infiorator a avut loc, luni seara, pe DN 67D Balta, acolo unde trei autoturisme au intrat in coliziune directa, rezultand moartea a doua femei și ranirea a alte patru persoane, trei femei și un barbat. Potrivit autoritaților, tragedia a fost provocata de un șofer de 38 de ani, care a scapat…