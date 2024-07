Stiri pe aceeasi tema

- Daca in ring are imaginea de „bad boy”, in viața de zi cu zi este un cu totul alt om. Benny Adegbuyi nu spune „nu” atunci cand trebuie sa mearga singur la cumparaturi. Dovada ca soția lui este o femeie norocoasa.

- Alexandru Chipciu și soția lui sunt impreuna de ani buni și se mandresc cu familia lor. Partenera fotbalistului și-a luat, de curand, mașina noua, cu care a ieșit la „plimbare” prin Capitala și nu a trecut neobservata.

- Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat, joi, pe strada Evreilor Deportați din Oradea, dupa ce un barbat a transmis ca soția sa vrea sa se arunce de la etaj. Numai ca femeia nu a fost gasita acasa, ea fiind depistata, ulterior, in trafic, in localitatea Sanmartin, informeaza Bihoreanul și News.ro.„Inspectoratul…

- CSM a dispus marți, 30 aprilie, efectuarea unei expertize psihiatrice in cazul judecatoarei Iuliana Garabet, de la Judecatoria Iași, la doar patru zile dupa ce tot CSM a sesizat Inspecția Judiciara in cazul magistratului.

- Un barbat de 53 de ani din București si-a urmarit sotia in trafic, i-a spart geamurile de la masina cu un obiect contondent, a lovit-o, iar ulterior a vrut sa fuga din tara. A fost retinut si, ulterior, arestat preventiv.

- Soția lui Don Pepe se pregatește de cea mai frumoasa perioada din viața aceea. Maria Capalnaș mai are puțin și naște, dar nu uita ca trebuie sa aiba mereu grija de cum arata, așa ca, uita și de lege, daca este nevoie, pentru a nu intarzia la salonul de infrumusețare.